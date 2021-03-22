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Rusya: Biden görüşme teklifini reddetti

Rusya, Putin'in Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin kabul edilmediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin desteklemediği belirtildi. 

Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Biden görüşmesi olasılığına ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır değildi." dedi.

Biden-Putin arasındaki gerilim

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin’in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden’a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

 

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