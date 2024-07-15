Rusya: 'Bir gecede 22 Ukrayna İHA'sı düşürdük'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 22 insansız hava aracını (İHA) bir gecede düşürdüklerini açıkladı.

Rusya'nın batısında ve Kırım üzerinde uçan İHA'ların düşürüldüğünü açıklayan Savunma Bakanlığı, "Geçtiğimiz gece, görevdeki hava savunma sistemleri 22 İHA'yı imha etti ve önledi" dedi.

Açıklamada, "Rusya'nın sınır bölgesi Bryansk üzerinde on beş, Kırım üzerinde altı ve Lipetsk üzerinde bir İHA düşürüldü" denildi.

Rusya'nın Kursk Valisi ayrıca, bu saldırıların dışında üç Ukrayna İHA’sının daha düşürüldüğünü duyurdu.