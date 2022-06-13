Rusya: Bombardıman uçakları, Ukrayna’ya gönderilen yabancı silahları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin Donetsk’te Ukrayna ordusuna gönderilen yabancı silah ve araçları vurduklarını açıkladı.

İçlerinde ABD ve Avrupa’dan tedarik edilen silahların da bulunduğu alanın, Donetsk bölgesindeki bir demiryolu istasyonu yakınında yer aldığı kaydedildi. Konaşenkov, söz konusu hava saldırısı sırasında, sadece belirlenen hedefin vurulmasını sağlayan hassas güdümlü roketlerin kullanıldığını söyledi.

Sputnik'in bildirdiğine göre, Konaşenkov, Luhansk’taki Fyodorovka yerleşim yerinde, Ukrayna ordusunun saflarında savaşmak için ülkeye giden yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasının imha edildiğini, Harkov bölgesinin Progress, Luhansk’ın da Volçeyarovka yerleşim yerlerinde Ukrayna tarafına ait çok namlulu roketatar sistemlerinin vurulduğunu da bildirdi.

Bununla beraber Konaşenkov, Rus bombardıman uçaklarının, Luhansk’ın Lisiçansk kasabasında Ukrayna ordusunun bir komuta noktası, BUK-M1 uçaksavar füze sistemlerinin çalışmasına olanak veren bir radar istasyonu ve Ukrayna askerlerinin mevzilerini vurduklarını söyledi. Sözcü, Ukrayna ordusunun burada 120 kayıp verdiğini de sözlerine ekledi.

Rus hava savunma sistemlerininse Nikolayevsk ve Harkov bölgelerinde Ukrayna’nın sekiz insansız hava aracını düşürdüğünü kaydeden Konaşenkov, Rusya’nın füze güçlerinin de Ukrayna tarafına ait yedi çok namlulu roketatarı imha ettiklerini belirtti.