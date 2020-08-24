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Rusya, bu hafta 6 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatacak

Rusya'nın 6 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatacağı duyuruldu.

Rusya, bu hafta 6 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatacak
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Rusya'da yayımlanan Izvestia gazetesinin haberine göre Rusya, bu hafta 6 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Fransa, Güney Kıbrıs, Malta, Ürdün, Macaristan ve Çin'in Shanghai kentine uçuşlara izin verilecek.

Rusya'dan hali hazırda sadece Türkiye, İsviçre, Tanzanya ve Londra'ya uçuş yapılabiliyor.

(Kaynak: Foreks)

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