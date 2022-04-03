Rusya, Bucha’da sivillerin öldürülmesini yalanladı

Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmış, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilerek infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı.



Ukrayna tarafından, Rus ordusunun Bucha kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialara Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.



Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi” denildi.

Kent sakinleri rahatça dolaşabildiler

Rus askerlerinin Kiev yerleşim bölgesinde 452 ton insani yardım ulaştırdığı ve dağıttığı ifade edilen açıklamada, “Şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken kent sakinleri rahatça dolaşabildiler ve tüm kitle iletişim araçlarını kullanabildiler. Bucha kentinden çıkış engellenmedi, Tüm yerel sakinler, Belarus da dahil olmak üzere kuzey yönünde özgürce hareket edebildi” ifadesi kullanıldı.

İstanbul müzakerelerinin andından Rus birlikleri Bucha'dan tamamen çekildi

Rus ordusunun Kiev’in kuzeyindeki Bucha kentinde çekildiği hatırlatılan açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha şehrinin Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, video mesajında şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı. Ayrıca sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden dahi bahsetmedi. Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde ‘suç kanıtlarının’ Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) memurları ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil” denildi.



Açıklamada, “En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan, tüm insanların cesetlerinin katılaşmamış olması, kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir” ifadeleri kullanılarak, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.