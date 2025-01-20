Rusya bütçesi geçen yıl yaklaşık 3,5 trilyon ruble açık verdi

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bütçe gelirlerinin geçen yıl 2023’e göre yüzde 26 artarak 36,7 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 24,2 artarak 40,19 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçenin yılı 3,49 trilyon ruble açıkla tamamladığı kaydedildi.

Rus hükümetinin bütçe giderlerinin bu yıl 41 trilyon rubleyi geçmesi bekleniyor.

Rusya'nın bütçesi 2023'te 3,24 trilyon ruble açık vermişti.

Uzmanlar, dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya’nın bütçe açığının ana nedeni olarak Ukrayna savaşı nedeniyle artan askeri harcamalara işaret ediyor.