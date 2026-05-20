Rusya: Çin ile enerjide "önemli bir şey" üzerinde anlaştık

Pekin'de, Putin-Şi görüşmesi devam ederken Kremlin'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Çin'in Ukrayna ve İran dahil çok sayıda uluslararası meseleyle ilgilendiğini belirterek, Pekin'in uluslararası gelişmelerdeki rolüne dikkat çekti.

'Çok önemli bir şey üzerinde anlaştık'

Putin ile Şi'nin umut vadeden enerji projelerini ele aldığını belirten Uşakov, "Diğer alanlardaki projeleri de istişare ettiler. Çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Moskova ve Pekin’in "Sibirya’nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştığını bildirdi. Putin'in görüşmelerde projeye değindiğini aktaran Peskov, "Genel anlamda Sibirya’nın Gücü 2 konusunda temel parametrelere, güzergah ve bunun nasıl inşa edileceği konusunda bir anlayış var." ifadesini kullandı.

Peskov, projeye ilişkin bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı nüansların üzerinde anlaşılması gerekiyor." dedi.

Projenin uygulama takvimine ilişkin net bir tarih bulunmadığını kaydeden Peskov, "Henüz net değil. Bu ticari bilgi. Ancak bu oldukça büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.