Rusya-Çin teması: Lavrov, Putin’in mesajını Şi Cinping’e iletti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Çin’i ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Lavrov’un bu ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Lavrov, Çin liderine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostane selamlarını ve en iyi dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Putin’in önümüzdeki dönemde Çin’e yapacağı devlet ziyareti için yürütülen hazırlıkların da masaya yatırıldığı belirtildi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ikili siyasi temaslar ve bölgesel gelişmelerin de gündemde olduğu aktarıldı.

Lavrov’un Çin ziyareti, özellikle Rusya-Çin stratejik ortaklığının güçlenmesi açısından dikkat çekici bir diplomatik temas olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki temaslar, Batı ile gerilimlerin arttığı bir dönemde daha da önem kazanmış durumda.