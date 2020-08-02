Rusya COVID-19 aşısı üretimine kasımda baslayacak
Vector, COVID-19 aşısı üretimine kasım ayında başlanacağını duyurdu.
Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi (Vector) Direktörü Rinat Maksyutov, "Kasım ayında COVID-19 aşısı üretimine başlamayı planlıyoruz. Böylece 2020 sonunda ya da 2021 bşınd yüksek risk grubundaki insanları aşılamadan büyük grupları aşılamaya geçebileceğiz." dedi.
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'nın ekim ayında toplu aşılamalara başlayacağını söylemişti.