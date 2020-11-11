Rusya: COVID-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısı yüzde 92 etkinlik gösterdi

11 Kasım 2020

Rusya'da tescil sonrası üçüncü aşama testlerin ara sonuçlarına göre, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Pfizer şirketinin aşısı ile benzer olarak yüzde 92 etkinlik açıklandı.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, araştırma sırasında 16 binden fazla gönüllüye ilk aşılamanın yapılmasından veya plasebo verilmesinden 21 gün sonra elde edilen veriler üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 20 doğrulanmış vaka dahil edildi.

Aşılanan kişilerde plasebo alan kişilere kıyasla COVID-19 bulaşma riskinin yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Aşı ilk olarak eylülde Rusya’daki hastanelerdeki ‘kırmızı bölge’ personeli arasından gönüllülere uygulanmaya başlandı. Klinik araştırmaların dışındaki doktorlar ve yüksek risk grubu arasından 10 bin başka gönüllü üzerinden yapılan gözlemlerde de aşının yüzde 90’dan fazla bir etkinlik gösterdiği doğrulandı.

Elde edilen bulgular Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından, seçkin uluslararası epidemiyoloji uzmanlarının gerçekleştireceği bağımsız değerlendirmenin ardından dünyanın önde gelen bir bilim dergisinde yayınlanacak. Klinik araştırmaların üçüncü aşamasının tamamlanması sonrasında merkez, testlerin sonuçlarına ilişkin rapora tam erişim sağlayacak.

Testler sırasında beklenmedik bir yan etki tespit edilmedi.

29 tıbbi merkezde gerçekleştirilen testlerde 20 binden fazla gönüllüye birinci doz, 16 binden fazla gönüllüye ise bir ve ikinci doz aşı yapıldı.

Bazı gönüllülerde enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi kısa süreli etkiler meydana geldi.

"Salgını yenmek için en başarılı yöntem"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, sonuçların aşının koronavirüsün yayılmasının durdurulması ve hastalığın önlenmesi için etkili bir araç olduğunu, salgını yenmek için en başarılı yöntemin bu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Testlerde Rusya’dan toplam 40 bin kişinin yer alması gerekiyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği aşı 11 Ağustos’ta tescil edilmişti. Aşı şu anda Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve bir dizi başka ülkede klinik testlerden geçiyor.

50’yi aşkın ülkeden 1.2 milyar dozdan fazla aşı talebi geldi. Yurt dışındaki pazarlara sevkiyat için aşı üretimi Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Hindistan, Brezilya, Çin, Güney Kore ve başka ülkelerdeki partnerleriyle gerçekleştirilecek. Mevcut anlaşmalar Rusya toprakları dışında yılda 500 milyon doz Sputnik V üretimine imkan verecek. RDIF şimdilerde yurt dışındaki üretim kapasitesini artırmak amacıyla birçok ülke ve şirketten gelen başvuruları değerlendiriyor.

Daha önce ABD’li Pfizer şirketi Alman BioNTech şirketi ile geliştirdikleri aşının, 40 bin gönüllünün yer aldığı üçüncü aşama testlerinde yüzde 90’dan fazla etkinlik gösterdiğini bildirmişti.

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