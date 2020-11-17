"Rusya Dağlık Karabağ yakınlarına roketatarlar yerleştirdi"

Rusya, geçen hafta varılan anlaşma kapsamında Azerbaycan ve Dağlık Karabağ topraklarına barış gücü askerlerini yerleştirirken, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Laçin koridoruna çok namlulu roketatar silahları yerleştirdi.

Moskova'nın Azerbaycan ve etnik Ermeniler arasında Dağlık Karabağ'da altı hafta süren çatışmaların sonlanmasına aracılık ettiği anlaşma ile yaklaşık 2 bin barış gücü askerini bölgeye konuşlandırmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ermenistan ile Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesini birbirine bağlayan Laçin koridorunda Rus barış güçlerinin güvenli geçişini sağlamak için yedi geçici gözlem noktası kurduğunu açıkladı.

Reuters muhabirleri Laçin koridorunda iki tane Grad çok namlulu roketatar gördüklerini bildirdiler. Sovyet dönemine ait roketatar sistemleri 20 saniyede 40 roket atabiliyor ve bu roketlerin konuşlandırılması Moskova'nın barış güçlerinin güvenliğini şansa bırakmadığına işaret ediyor.

Dağlık Karabağ'a konuşlandırılan Rus askerleri hakkında Kremlin'den yapılan açıklamada askerlere zırhlı personel taşıma araçlarının eşlik edeceği belirtilmiş ancak roketatar araçlarından söz edilmemişti. Azerbaycan savunma bakanlığı sorulara cevap vermedi.

Laçin koridorunda mayın temizleme çalışmalarının başladığını da açıklayan Rusya Azerbaycan toprakları içinde toplam 18 gözlem noktası kuracak.