Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD nükleer testlere başlarsa Rusya yanıt verir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın nükleer denge politikası konusunda yeni bir uyarıda bulundu.

ABD’nin nükleer test altyapısını hazırlamaya başladığını ifade eden Ryabkov, “Washington testleri yeniden başlatırsa, Rusya da aynı şekilde hızlı bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, herhangi bir nükleer gücün test yapması durumunda Kremlin’in de aynı yönde hareket edeceğine ilişkin önceki açıklamasını hatırlatarak, “Elbette bu bağlamda odak noktamız Washington’dur” ifadelerini kullandı.