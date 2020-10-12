Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ateşkese rağmen Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetler devam ediyor

12 Ekim 2020

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da sağlanan Dağlık Karabağ'a yönelik ateşkes mutabakatına tam olarak uyulmadığını belirtti.

Mnatsakanyan'la yaptığı görüşmenin başında konuşan Lavrov, "Geride kalan cumayı ve cumartesiyi, en azından cumartesinin bir kısmını burada, bu binada Azeri mevkidaşımızla geçirdik. Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle önemli bir mutabakat sağladık. Şu an itibarıyla bu mutabakata tam olarak uyulmadığını ve askeri faaliyetlerin devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Sputnik'in bildirdiğine göre Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'la hem dışişleri hem de savunma bakanları düzeyinde yürüttüğü temasların Dağlık Karabağ'da ateşkesi öngören mutabakata tam olarak uyulmasına katkı sunacağını umduğunu vurguladı.

Lavrov'la aynı görüşte olduğunu kaydeden Mnatsakanyan, "Maalesef, şu an itibarıyla pratikte ateşkesin tamamen sağlandığını söyleyemeyiz" diyerek bunun sorumlusunun Azerbaycan olduğunu iddia etti.

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