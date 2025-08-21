Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüme ilgi göstermediğini ve ABD Başkanı Trump'ın çatışmayı çözme çabalarını engellediğini öne sürdü.

Bakan, Rusya'nın 2022'deki İstanbul görüşmelerinde ortaya konulan güvenlik garantisi fikirlerini desteklediğini ifade ederken, bu görüşmeler dışındaki diğer müzakerelerin umutsuz olduğunu savundu. Lavrov, ek olarak, 'istekliler koalisyonu' olarak adlandırdığı oluşumun Alaska Zirvesi'nde kaydedilen ilerlemeyi zayıflatmaya ve çatışmanın temel nedenlerini çözmekten odağı kaydırmaya çalıştığını dile getirdi.

Olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ise Lavrov, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Putin ile görüşmeme kararnamesini hatırlatırım" şeklinde konuştu. Buna rağmen Putin'in defalarca görüşmeye hazır olduğunu belirten tüm konuların düzgün bir şekilde çalışılması gerektiğini de vurgulayarak, "Bir şeyler imzalamaya gelince, Ukrayna temsilcisinin meşruiyeti sorunlarının çözülmesi gerekecek" dedi.