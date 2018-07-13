ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini çağırdı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yunanistan, Makedonya’nın NATO’ya katılmasını sağlayacak bir anlaşmayı engellemeye çalışmaları iddiasıyla 2 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı. 

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunan hükumetinin Rus karşıtı kararlar almasının arkasındaki sebep, Washington’dur” denildi. 

Kaynak: İHA

Son dakika rusya yunanistan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.