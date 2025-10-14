Rusya: Donetsk'te Balagan yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Balagan yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin, Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Merkez askeri grubuna bağlı birlikler, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Balagan yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Borovskaya Andreyevka, Donetsk bölgelerinde de Moskovskoy yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.