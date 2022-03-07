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Rusya, dost olmayan ülkeler listesini onayladı

Rusya, borçlarını Rus Rublesi ile ödeyeceğini açıkladığı dost olmayan ülkeler listesini onayladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek.

Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.

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