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Rusya, faizi 25 baz puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Rusya, faizi 25 baz puan düşürdü
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Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz oranında beklendiği gibi indirime gitti.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 8,50'den yüzde 8,25'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizlerin 25 baz puan düşürüleceği yönündeydi.

Yapılan açıklamada, "Faiz kararları, enflasyonun hedeften her iki yönde ciddi ve devamlı olarak sapması risklerinin dengesine yönelik öngörüler ve ekonomik aktivitenin dinamikleri temel alınarak verildi. 3. çeyrekte GSYH büyümesi tahminlere paralel devam etti. Ekonomik kalkınma patikasının 2017 ve orta vadede değişmeyeceği tahmin edildi. Parasal şartlar, enflasyonun yüzde 4'e yakın kalması için zemin oluşturuyor ve ekonomik büyümeyi sınırlamıyor" ifadelerine yer verildi.

Banka Yönetim Kurulu, gelecek toplantılarda faizlerin daha fazla indirilmesi olasılığı konusunda kapıyı açık bıraktı.

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