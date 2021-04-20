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Rusya Federal Tekel Karşıtı Hizmeti, Google'a dava açtı

Rusya Federal Tekel Karşıtı Hizmeti, şirketin YouTube’da  video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı  şüphesiyle Google’a dava açtığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Federal Tekel Karşıtı Hizmeti (FAS), Google’a dava açtı. FAS  tarafından yapılan açıklamada, Google’ın YouTube video barındırma  pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddia edildi. FAS, "FAS, Google LLC’ye karşı dava açtı. Departmana göre şirket, YouTube’un  video barındırma hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye  kullanıyor. Google’ın eylemleri, kullanıcı hesaplarının aniden  engellenmesine ve silinmesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.

FAS, soruşturmanın nedeninin ise YouTube’da hesapların ve içeriğin  engellenmesi, silinmesi konusunda şikayette bulunan Bölgesel Kamu Örgütü İnternet Teknolojileri Merkezi’nin (ROCIT) açıklaması olduğunu  kaydetti. Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve  bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını  ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra  kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini  kullandı. FAS, olayın değerlendirilmesi çerçevesinde Google LLC’nin  eylemlerini ve bunların izleyiciler ve içerik oluşturucular üzerinde  sonuçlarını değerlendireceğini bildirdi.

Devlet Duması, 16 Nisan’da Google temsilcilerinin yasal alanda  çalışmaya ve Rus yasalarına uymaya hazır olduklarını ifade ettiklerini  belirtmişti. Daha öncesinde Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Google’ı Rus medya içeriğine erişimi  kısıtlamakla suçlamıştı. Bunun ardından Rusya ise, Roskomnadzor’un  yabancı internet sitelerini Rusya için önemli olan içeriği sansürlemek  ve Rus medyasına karşı ayrımcılık nedeniyle engelleme hakkına ilişkin  yasayı kabul etmişti.

Öte yandan Google’a geçtiğimiz senelerde ise Roskomnadzor’un  açtığı dava nedeni ile mahkeme tarafından 3 milyon ruble para cezası  verilmişti. Google, benzer davalar nedeni ile Rusya’da daha önce 500  bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.