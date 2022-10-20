Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) lağvedildi.
AA
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Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) lağvedildi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin turizm alanından sorumlu kurumlu Rosturizm lağvedilirken, faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Kararnamede, söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek için alındığı belirtildi.