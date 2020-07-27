Rusya G8'e gerek görmüyor

27 Temmuz 2020

Rusya Devlet Duması Sözcüsü Dmitry Peskov, ülkesinin G8 Zirvesi düzenlemeye gerek görmediğini, G20 formatının modern ekonomik işbirliğine daha fazla hitap ettiğini söyledi.

Peskov, büyük ekonomik konuları Çin, Hindistan ve Brezilya olmadan görüşmenin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi parlamento üyelerinin politik konuları görüşmek üzere üst düzey bir toplantı yapması gerektiğini ekledi.

Rusya, 2008 yılındaki Ukrayna krizi sonrasında G8'den çıkarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de düzenlenecek olan 2020 zirvesinde Rusya'yı da görmek istediğini açıklamıştı. İlk olarak haziran ayında düzenlenmesi planlanan zirve COVID-19 pandemisi yüzünden ertelenirken, henüz yeni bir tarih belirlenmedi.