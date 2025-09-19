Rusya: Gazze'de ateşkes ve insani yardımın derhal sağlanması gerekiyor

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), dün Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısının oylanmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Bu tasarının ABD tarafından veto edildiği anımsatılan açıklamada, "ABD, yedinci kez veto hakkını kullandı. BMGK'nin çatışmaları ve kanın dökülmesini durdurma, sivillerin acılarına son verme konusunda yetersiz kalması, derin bir pişmanlığa ve hayal kırıklığına yol açıyor." ifadelerine yer verildi. Gazze'deki durumun "feci" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moskova, Filistin sorununa adil çözüm bulunmadan, Filistin halkının meşru hak ve istekleri güvence altına alınmadan, bölgede gerçek barış ve güvenliğin sağlanmasının imkansız olduğundan emin. Rusya, koşulsuz ateşkesin derhal sağlanmasından, esirlerin serbest bırakılmasından, insani yardımın acilen ulaştırılmasından, barış sürecinin uluslararası hukuk temelinde yeniden başlatılmasından yana."

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.