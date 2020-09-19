Rusya, gelecek 3 sene için devlet bütçesini onayladı

19 Eylül 2020

Rusya hükümeti, 2021 yılı için bütçe taslağını, 2022 ve 2023 yılları için ise yapılan planlamaları onayladığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, gümrükte düzenlemelerine ilişkin tüm orta vadeli öncelikler, dış ekonomik faaliyet yürütme ve gümrük idaresinin iyileştirilmesi dahil olmak üzere onaylandı.

2020 bütçesinin karşılanması şu anda beklentiler doğrultusunda hareket ediyor. Güncellenen resmi tahmin, 2019'da yüzde 1,8 GSYH fazlasından 2020'de yüzde 4,4 GSYH açığına geçişe işaret ediyor.