Rusya, Gürcistan'ın Osetya ve Abhazya bölgelerine göz dikti

Rusya'nın eski devlet başkanı Medvedev, Argumenty I Fakty gazetesinde yayımlanan yazısında, "Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rusya'ya katılma fikri hâlâ oldukça popüler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ülkenin en katı siyasi seslerinden biri hâline gelen Medvedev, "(İlhak) için iyi nedenler olursa büyük olasılıkla uygulanabilir" dedi.

Moskova, bağımsızlığı tanımıştı

Gürcistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bahsi geçen bölgeler üzerinde kontrolünü kaybetmişti. Moskova, Gürcistan'ın güç kullanarak Güney Osetya'nın kontrolünü yeniden ele geçirme girişimine saldırıyla yanıt vermesinin ardından 2008 yılında bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı.

Rusya'nın Gürcistan'la ilişkileri o tarihten bu yana yumuşamış olsa da Medvedev, Batı'yı Gürcistan'ın NATO'ya kabul edilmesi olasılığını gündeme getirerek gerilim yaratmakla suçladı.

Medvedev, bölgelerin bağımsızlığının tanınmasının 15. yıldönümünü kutladığı yazısında muhtemel ilhaka atıfta bulunarak "Endişelerimiz gerçekleşmeye yaklaşırsa, beklemeyeceğiz" dedi.