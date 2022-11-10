Rusya Herson'dan çekiliyor

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentinten geri çekilme kararı alarak şubat ayından başlattığı işgaldeki en büyük yenilgilerden birini kaydederken, ABD'li bir general işgalin başlangıcından bu yana 100 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığı tahmininde bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rus güçlerinin Herson'un yakınındaki Dinyeper nehrinin batı kıyısından çekileceğini açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi, savaşta bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Ukrayna ise açıklamaya temkinli bir yanıt vererek, Rus güçlerinin bir kısmının hâlâ bölgede olduğunu ve bölgeye destek birlikleri gönderildiğini ifade etti.