Rusya, Herson'dan tamamen çekildi

Ukrayna'nın ülkenin güneyinde Rusların terkettiği mayınlarla döşeli onlarca yerleşim yerini geri aldığını açıklamasının ardından Rusya, Ukrayna'nın stratejik önem taşıyan Herson kentinden tüm birliklerini çektiğini açıkladı.

Rusya'nın resmi TASS haber ajansında bugün yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı birliklerinin Dinyeper Nehri'nin batı kıyısından çekileceğini duyurduktan iki gün sonra çekilmenin tamamlandığını açıkladı.

Reuters'a dün konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin en az bir hafta süreceğini ve bölgede hala 40 bin Rus askerinin bulunduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Reznikov, Ukrayna istihbaratının da Rus birliklerinin hâlâ şehrin içinde ve etrafında konumlandığını gösterdiğini belirtmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün akşamki konuşmasında güneyde 41 yerleşim yerini ele geçirdiklerini söylemiş, yaklaşık dokuz aydır süren işgal sırasında güç dengesinde görülen en hızlı ve keskin değişikliğe işaret etmişti.

Diğer yandan Ukrayna birliklerinin ilerlemesine dair bilgiler teyit edilemedi.