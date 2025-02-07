Rusya-Hindistan savunma sanayi ihracatında dev rakam

Rus şirketi Rosoboronexport’un genel müdürü Aleksandr Miheyev, Hindistan’a yönelik silah ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teknolojik işbirliği

"Rosoboronexport, sadece son 20 yılda, 2005'ten 2025'e kadar, Hindistan ile 50 milyar dolar değerinde çeşitli anlaşmalar imzaladı" diyen Miheyev, iki ülkenin teknoloji alanında da işbirliği geliştirdiğini belirterek, "Hindistan’a tedarik edilen toplam Rus savunma sanayi ürünlerinin hacmi yaklaşık 80 milyar dolara ulaştı" açıklamasında bulundu.

Ortak askeri uçak, helikopter, hava savunma sistemi ve zırhlı araçların geliştirilmesinin de gündemde olduğunu kaydeden Miheyev, iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak savunma sanayi üretimi yapabileceğine vurgu yaptı.