Rusya için casusluk yapan subaya hapis cezası
Alman Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AA
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Almanya'da, askeri açıdan hassas bilgileri Rusya'ya vermekten suçlu bulunan 54 yaşındaki subayın mahkemesi sonuçlandı.
Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada,, subaya 3,5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.
Mahkemede suçunu itiraf eden yüzbaşı, 9 Ağustos 2023'te gözaltına alınmıştı.
Yüzbaşının Rusya lehine casusluk yaptığı dönemde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) üye olduğu daha sonra parti üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi.