Rusya 'İHA yakan' lazer test etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın dün 5 km uzaklıktaki insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen bir lazeri test ettiğini açıkladı.

Borisov’un açıklamasına göre, Rusya ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı. Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA’ları yakabilen bir lazer test edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu. Borisov’a göre, ‘Peresvet’ isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

"Lazer silah Ukrayna’da kullanılıyor"

Pervıy Kanal’a konuşan Borisov ayrıca lazer silahın şu anda Ukrayna’da kullanıldığı bilgisini verdi. “İlk numuneler Ukrayna’daki askeri eylemlerde kullanılıyor.” diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının ‘Zadira’ olduğunu ekledi.

Zadira-16 isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017’de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov’un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.