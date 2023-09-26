Rusya, iki bölgesine İHA saldırısını engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.
Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği kaydedildi.