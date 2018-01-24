Rusya ile ABD Afrin'i görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson yaptıkları telefon görüşmesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.
Rusya ve ABD dışişleri bakanları Afrin harekatını görüştü.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonların gidişatı ile Viyana'daki görüşmeler ve BM himayesindeki barış sürecini ilerletmeyi hedefleyen Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi de dahil Suriye'deki durum ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Bozdağ: Bölgede ABD ve Rusya ile işbirliğine varız
Akar'dan harekat merkezlerine denetim