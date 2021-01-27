Rusya ile ABD New START için anlaşmaya vardı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) Moskova'nın şartlarıyla uzatmak için anlaştığını açıkladı.

New START anlaşması, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerinin ve bombardıman uçaklarının sayısını sınırlandırıyor. Kremlin dünkü açıklamasında da iki ülkenin 2010'da imzalanan ve gelecek ay sona erecek olan anlaşmayı uzatmak için bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin ve Biden iki ülke arasındaki diplomatik nota değişimine dair memnuniyetlerini dile getirerek anlaşmanın uzatılmasını onayladılar.

Beyaz Saray ise henüz Kremlin'in dünkü açıklamasını teyit etmedi. Beyaz Saray, yalnızca ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla konuyu görüştüğünü ve iki ülkenin ekiplerinin anlaşmayı, sona ereceği tarih olan 5 Şubat'a kadar uzatmak için acilen çalışmaya başlaması için anlaştıklarını belirtti.

Beyaz Saray Putin ve Biden'ın telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada anlaşmaya varıldığını ya da diplomatik nota değişimi yapıldığını belirtmese de olumlu ifadeler kullandı.

Beyaz Saray, "İki ülkenin New START anlaşmasını 5 yıl daha uzatmak için olan isteğini görüşerek, ekiplerin 5 Şubat'a kadar acilen anlaşmayı uzatmayı tamamlamak adına çalışması için anlaştılar. Aynı zamanda artan güvenlik sorunları ve silahların kontrolü gibi çeşitli konulara dair stratejik istikrar görüşmeleri yapmayı değerlendirmek için anlaştılar." dedi.

Beyaz Saray Putin ve Biden'ın telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada anlaşmaya varıldığını ya da diplomatik nota değişimi yapıldığını belirtmese de olumlu ifadeler kullandı.

Moskova ve Washington, önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde anlaşmayı uzatmak için bir anlaşmaya varamamışlardı. Trump yönetimi Moskova'nın kabul etmediği yeni şartlar eklemek istiyordu.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre ise, Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) Moskova'nın şartlarıyla uzatmak için anlaştığını açıkladı.