Rusya ile ikinci S-400 anlaşması iddiası

23 Ağustos 2020

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus silah şirketi Rosoboronexport, anlaşmanın imzalandığını ancak anlaşmanın uygulamasına yönelik mali modelin görüşüldüğünü söyledi. Haberde konuşan kaynak Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev’di. Mihayev anlaşmanın imzalandığını söyledi ve Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini belirtti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti. Reuters da konuya ilişkin haberinde Interfax’ı kaynak göstererek Rusya’nın gelecek yıl Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı beklediğini yazdı.

Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019'da gerçekleşmişti. Teslimat ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilimi tırmandırmış, ABD’de S-400’lerin kullanılması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarılar Temsilciler Meclisi’nden geçmişti. Sonrasında S-400'lerin kurulumu ve aktive edilmesi ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin COVID-19 salgını olduğunu ifade etmişti. Kalın, Rusya'dan alınan S-400'lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.