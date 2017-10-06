Rusya ile Suudi Arabistan arasında işbirliği

06 Ekim 2017

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının, Rusya'nın savunma sanayi alanında önde gelen firması Rosoboronexport ile ileri düzey savunma sanayi ürünlerinin ve silah sistemlerinin satın alınması, ortak üretim yapılması ve eğitimin verilmesi konusunda işbirliği anlaşmaları imzaladığı duyuruldu.

İşbirliği anlaşması gereği TOS-1A Füze fırlatıcıları, Kornet-EM Roket fırlatıcıları, AK-103 saldırı tüfeği ve S-400 Hava Savunma Sistemlerinin satın alınacağı ifade edildi.

Rosoboronexport ile yapılan anlaşmayla Rusya tarafının teknoloji transferi ve sanayilerinin yerlileştirilerek sürdürülebilir olması konusunda çalışmalar yürütüleceği, bu çalışmaların Suudi Arabistan'ın savunma sanayi ürünleri üretimi ve gelişimi konusunda önemli bir atılımın temelini oluşturacağı kaydedildi.

Kaynak: AA