Rusya ile Vietnam arasındaki işbirliğine dair 15 imza atıldı

İmzalanan 15 belge içinde, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer alıyor. Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, başkent Hanoi'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.

Ulusal para birimine kademeli geçiş süreci devam ediyor

Vietnam ile ikili ticaretteki ödemelerde ulusal para birimine kademeli geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ve buna dair bildiriyi kabul ettiklerini kaydetti.

Putin, Rusya ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde sergiledikleri yaklaşımların birbirine yakın olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz, uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerini savunuyor. Birleşmiş Milletler, Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) diyaloğu gibi uluslararası platformlarda girişimlerini koordine ediyor" diye konuştu. Asya Pasifik'teki duruma değinen Putin, bölgede sağlam güvenlik mimarisinin inşa edilmesi, bloklaşmaya yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.

To Lam: "İki ülkenin de amacı bölgede barış ve istikrarı korumak"

Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti. Putin ile görüşmesinde uluslararası konuları ele aldıklarını aktaran To Lam, iki ülkenin gelişmesi, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Putin: "Başka ülkelerle ittifak kurmayacağız"

Rusya ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren To Lam, "Eşitlik, karşılıklı saygı, birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ilkelerine dayalı Rusya ile işbirliğimizi geliştirme konusunda anlaştık. Birleşmiş Milletler'in prensipleri doğrultusunda, Rusya ve Vietnam'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek başka ülkelerle ittifak kurmayacağız ve anlaşma imzalamayacağız" dedi.