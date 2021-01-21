Rusya ilk yarıda COVID-19'a karşı sürü bağışıklığını sağlayabilir

TASS haber ajansının haberine göre, kitlesel aşılamanın bir sonucu olarak ülkedeki COVID-19 vakalarının azalmaya başladığını belirten Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, sürü bağışıklığı için ülke nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muraşko, "Bu oranı yılın ilk yarısında yakalamayı planlıyoruz" dedi.

Rusya'nın COVID-19'la mücadele merkezinin Çarşamba günü yayınladığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin

152 yeni COVID-19 vakası bildirildi ve Rusya'daki toplam COVID-19 vakası sayısı 3 milyon 633 bin 952 oldu.

Ölü sayısının da 597 kişi artarak 67 bin 220'ye yükseldiğini belirten merkez, 25 bin 290'ı son 24 saatte olmak üzere 3 milyon 27 bin 316 hastanın da iyileştiğini kaydetti.