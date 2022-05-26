Rusya 'insani koridor' önerdi, Ukrayna tepki gösterdi

Mısır ve buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir Karadeniz'den gerçekleştirilemeyen hububat ihracatının yeniden başlayacağı beklentileriyle geriledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna'dan gıda taşıyan gemiler için "insani koridor" açmaya hazır olduğu ifade etti. Rudenko, Ukrayna'nın gemilerinin bulunduğu limanlardaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

20 milyon ton hububat depolarda

Ukrayna'nın Karadeniz üzerindeki limanları Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana kullanılamıyor ve 20 milyon tonun üzerinde hububat depolarda bekliyor.

Rusya ile birlikte küresel buğday ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturan Ukrayna'nın limanlarından hububat ihracatı gerçekleştirememesi küresel gıda krizine katkıda bulunuyor. Ukrayna buğdayın yanı sıra, mısır ve ay çiçek yağının da başlıca ihracatçılarından olma özelliği taşıyor.

Batılı devletler düşünüyor, Ukrayna tepkili

Batılı devletler Ukrayna'dan hububat ihracatına devam edilebilmesi için "insani koridor" açma fikrini bir süredir değerlendiriyor, ancak bunu gerçekleştirmek için yine de Rusya'nın onayına ihtiyaç duyulacak.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forum'unda konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise Rusya'nın insani koridor teklifi hakkında "Uluslararası ilişkilerde şantajın bundan daha somut bir örneğini bulamazsınız" dedi.

Buğday ve mısır fiyatları düşüşe geçti

Söz konusu açıklamaların ardından Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yedi haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 1.39 azalarak 7.61 dolar/bushel, yani 299.6 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 2.07 değer kaybederek 11.24 dolar/bushel yani 413 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi yüzde 0.28 gerileyerek 16.76 dolar/bushel yani 615.8 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesinde Çin düşüşü

Soya fasulyesi ise en büyük tüketici konumunda olan Çin'den gelen talebe dair endişelerle geriledi. Çin'de tecrit uygulamaları nedeniyle restoranların kapatılmasının ardından soya yağı tüketiminin azalmasıyla talepte düşüş görülmesi de soya fasulyesi fiyatlarını baskıladı. Ancak, dünyanın en büyük sebze yağı ithalatçısı olan Hindistan'ın gümrük vergisinden muaf ithalatları onaylanması durumunda ülkenin soya yağı ithalatında sıçrama görülebileceği düşünülüyor.