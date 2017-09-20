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'Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

'Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor'
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin değerlendirmesini soran gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kuşkusuz, Rusya’nın bölgedeki devletlerin toprak bütünlüğünün lehine tavrı değişmezdir. Bölge devletlerinin toprak ve siyasi bütünlüğünün korunması temelinde durumun istikrara kavuşmasına devam edilebileceğine inanıyoruz.” dedi.

Kaynak: AA

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