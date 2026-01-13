Rusya-İran silah hattında 4 milyar dolarlık anlaşma: Ukrayna savaşı öncesinde imzalar atılmış

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinden önce ve sonra İran ile yürüttüğü kapsamlı silah ticaretinin ayrıntıları Batılı güvenlik kaynakları tarafından da doğrulandı. Rusya’nın balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere çeşitli savunma sistemleri için İran’a 4 milyar doları aşan ödemeler yaptığı belirtildi.

Bloomberg’e konuşan Batılı bir güvenlik yetkilisine göre, Moskova yönetimi İran’dan yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde balistik ve uçaksavar füzesi satın aldı. Söz konusu silah tedarikine ilişkin sözleşmelerin, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekât başlatmasından aylar önce, Ekim 2021’de imzalandığı kaydedildi.

Yetkilinin paylaştığı bilgilere göre sevkiyat listesinde; yüzlerce Fettah-360 kısa menzilli balistik füze, yaklaşık 500 adet diğer yakın menzilli balistik füze ile hava savunma sistemleri için 200 civarında karadan havaya füze bulunuyor. İran’ın bununla da sınırlı kalmayarak Rusya’ya milyonlarca mühimmat ve top mermisi tedarik ettiği ifade ediliyor.

İHA üretimi Rusya’ya taşındı

İki ülke arasındaki işbirliğinin en dikkat çekici başlıklarından biri kamikaze İHA’lar oldu. İran, Şahid-136 tipi dronların yanı sıra bu araçların üretim teknolojisini de Rusya’ya devretti. Teknoloji transferi sayesinde Moskova, İHA’ları kendi topraklarında "Geran-2" adıyla üretmeye başladı.

Bloomberg’e konuşan kaynak, 2023 başında imzalanan İHA anlaşmasının bedelinin 1,75 milyar dolar olduğunu aktardı. Böylece Rusya’nın 2021 sonundan bu yana İran menşeli silahlar için yaptığı toplam harcamanın 4 milyar doların üzerine çıktığı, önümüzdeki dönemde ise ek sevkiyatların gündemde olduğu belirtiliyor.

Yaptırımlar ortaklığı hızlandırdı

Uzmanlara göre Moskova ile Tahran arasındaki yakınlaşma, Şubat 2022’de başlayan Ukrayna savaşıyla birlikte ivme kazandı. Batı’nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, Soğuk Savaş’tan bu yana en sert cepheleşme dönemlerinden birini yaşarken; nükleer programı nedeniyle uzun süredir yaptırım altında bulunan İran da uluslararası tecridi aşmak için Rusya ile işbirliğini derinleştirdi.

Silah ticareti iki ülke arasındaki ortaklığın temel unsuru haline gelirken, tarafların Hazar Denizi üzerinden Hindistan’a uzanan bir ticaret koridoru oluşturmayı ve yaptırımları aşmaya dönük finansal-bankacılık işbirliğini geliştirmeyi de müzakere ettiği ifade ediliyor.

Ocak 2025’te imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasına rağmen, belgede karşılıklı savunma yükümlülüklerinin yer almadığına dikkat çekiliyor. Nitekim Moskova’nın, Haziran 2025’te İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük çatışma sırasında Tahran’a kayda değer bir askeri destek vermediği hatırlatılıyor.