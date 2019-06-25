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Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, uyguladığı yaptırımlarla, İran'a karşı agresif bir politika izlediği belirtildi.

ABD'nin, sürekli egemen devletlere sözünü geçirmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Washington, diyalog kurma taahhütlerine rağmen, İran ile köprüleri yakıyor. ABD'nin politikası, sadece Orta Doğu'daki değil, bütün uluslararası güvenlik sistemini bozabilir." değerlendirmesine yer verildi.

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