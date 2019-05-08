Rusya, İran'ın kararından ABD'yi sorumlu tuttu

08 Mayıs 2019

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltmasından ABD'yi sorumlu tuttu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington tarafından İran'a yönelik düşüncesizce atılan adımların sonucu hakkında defalarca konuştu. Bunun sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz" diyen Peskov, anlaşmanın uygulanabilirliğini sürdürmek için Rus diplomatların Avrupalılar da dahil olmak üzere ortakları ile temaslar yürüttüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini açıklamıştı.

İran'dan Batı'ya ültimatom

Kaynak: AA