Rusya karantina önlemlerini genişletmeyecek
Kremlin sözcüsü Peskov, karantina önlemlerini ağırlaştırmanın gündemde olmadığını söyledi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya hükümetinin virüsün yayılmasını önlemeye yönelik karantina önlemlerini mevcut durumda genişletmeyeceğini söyledi. Böyle bir kararın “şu anda” yetkililerin gündeminde olmadığını, öte yandan artan vaka sayılarına karşılık olarak halihazırda başkent Moskova’da ve Rusya’nın diğer bölgelerinde sağlık sistemini güçlendirmeye yönelik birçok önlem alındığını ifae etti.
The Moscow Times’ın haberine göre dün Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin’in Yandex, Sberbank ve Rostec’e uzaktan çalışmanın devam ettirilmesi yönünde ricada bulunmuştu.