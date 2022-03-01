Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü'nde NATO Genel Sekteri Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ortak basın toplantısı yaptı. Bu toplantı devam ederken Rusya Kiev'de Televizyon kulesini vurdu.



Rusya'nın Kiev'e yaptığı yeni saldırının, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'ya karşı açıklamalar yapmasından ve Putin'e saldırılara son verme çağrısından hemen sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.

Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO üyelerinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Stoltenberg'in savaşı durdur çağrısı sonrası Kiev hedef alındı

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu belirterek NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirtti. Stoltenberg, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır." diye konuştu.

Estonya'nın NATO'dan kalıcı asker talebi

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı. NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti.

Kallas, "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz." diye konuştu. Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.