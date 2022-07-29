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Rusya: Kiev’in gözaltı merkezine saldırısında 40 Ukraynalı savaş esiri öldü

Rusya, "Kiev’in Donetsk'teki gözaltı merkezine saldırısında 40 Ukraynalı savaş esiri öldü." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un açıklamasına göre, Kiev’in Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan gözaltı merkezine yaptığı saldırıda Ukraynalı 40 savaş esiri hayatını kaybetti. Saldırıda 75 kişi yaralanırken, 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sputnik'in bildirdiğine göre, saldırı ABD yapımı HIMARS füze sistemi ile gerçekleştirildi.

 