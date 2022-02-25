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Rusya: Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor

Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

- Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz.

- Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz.

- Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor.

- Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor.

- Ukrayna'daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok.

- Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı.

- Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi.

- Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

- ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

-  Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak.

- Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi Batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki Batı Ukrayna’yı kontrol ediyor.

 

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