Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

- Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz.

- Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz.

- Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor.

- Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor.

- Ukrayna'daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok.

- Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı.

- Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi.

- Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

- ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

- Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak.

- Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi Batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki Batı Ukrayna’yı kontrol ediyor.