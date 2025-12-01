Rusya, Klinovoye yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Klinovoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri konusunda güncel bilgiler paylaşıldı.
Donetsk bölgesindeki yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Klinovoye yerleşim birimini kurtardı." denildi.
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının (İHA), Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurularak etkisiz hale getirildiği de bildirildi.