Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış ticarette Bitcoin kullanıyoruz

Bu yıl Rusya, dış ticarette kripto para birimlerinin kullanımına izin verdi ve Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para madenciliğini yasal hale getirmek için adımlar attı.

Rusya, bitcoin madenciliğinde küresel liderlerden biri.

"Deneysel rejimin bir parçası olarak, burada Rusya'da çıkardığımız bitcoinleri (dış ticaret işlemlerinde) kullanmak mümkün" ifadesini kullanan Siluanov, "Bu tür işlemler halihazırda gerçekleşiyor. Bunların daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun önümüzdeki yıl gerçekleşeceğinden eminim" dedi ve dijital para birimleriyle yapılan uluslararası ödemelerin geleceği temsil ettiğini sözlerine ekledi.