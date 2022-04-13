Rusya: Mariupol’de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu söyleyen Konaşenkov, “Mariupol’de İlyiç Metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayı’na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü.

Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Sadovoe ve Çudnov yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna ordusunun 2 büyük roket ve top deposunun yok edildiğini belirten Konaşenkov, Mirgorod askeri hava üssünde, 2’si Mi-24 ve 2’si Mi-8 olmak üzere, 4 askeri helikopterin vurulduğunu ifade etti.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 46 askeri nesneyi yok ettiğini bildiren Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin teknik araçlar, komuta merkezi ve cephaneliklerden oluşan 693 hedefi vurduğunu açıkladı.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 169 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 931 obüs ve havan topu, 2 bin 76 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 800 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 404 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 49 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 404 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların geçen günlerde verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 600 askerin öldürüldüğünü iddia etmişti.