Rusya: Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’ya açtığı savaştaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mariupol kentinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu söyleyen Konaşenkov, "Mariupol'de bu gece 14'ü subay olmak üzere 134 Ukrayna askeri gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Son 24 saatte 36. Deniz Tugayına bağlı toplam 1160 Ukrayna askeri teslim oldu. Bunların arasında 176 subay bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, dün Mariupol’de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu açıklamıştı.

"Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 48 askeri nesne imha edildi"

Bu gece yüksek hassasiyetli silahla 12 askeri altyapı unsurunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Son 24 saatte havadan Ukrayna'ya ait 48 askeri nesne imha edildi." dedi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 448 insansız hava aracı, 2 bin 179 tank ile zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 944 obüs ve havan topu ve 2 bin 88 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da, Rus ordusunun 24 Şubat-14 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Rus ordusundan 19 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 160 uçak, 144 helikopter, 753 tank, 1968 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1437 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 134 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 398 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 50 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 398 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların geçen günlerde verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldüğünü açıklamıştı.