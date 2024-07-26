Rusya Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faiz oranını 200 baz puan artırdı

CBR'den yapılan açıklamaya göre, politika yapıcılar temel faiz oranını %16,00'dan %18,00'e çıkarıldı. Analistlerin beklentisi de faizde 200 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun hızlandığı ve Banka'nın Nisan ayı tahmininin önemli ölçüde üzerinde geliştiği belirtildi ve "İç talepteki büyüme hala mal ve hizmet arzını genişletme kapasitesini aşıyor. Enflasyonun tekrar düşmeye başlaması için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekiyor. Enflasyonu hedefe döndürmek, daha önce tahmin edilenden önemli ölçüde daha sıkı para koşulları gerektiriyor." denildi.

Rusya Merkez Bankası, yaklaşan toplantılarında temel faiz oranının daha da artırılmasının gerekliliğini ele alacak.

Banka'nın tahmini, yüzde 6,5-7,0'a yükseltilen 2024 enflasyon tahmini de dahil olmak üzere önemli ölçüde revize edildi.

Açıklamada, "Para politikası duruşu göz önüne alındığında, yıllık enflasyon 2025'te yüzde 4,0-4,5'e düşecek ve daha sonra yüzde 4'e yakın kalacaktır." denildi.

Rusya Merkez Bankası, 2024 ve sonrasında açıklanan mali politikanın normalleşme yolunun değişmeden kalacağını varsaydı. Bu yoldaki değişikliklerin para politikası parametrelerinin revize edilmesini gerektirebileceğine işaret edildi.